17 Temmuz 2022, Pazar
Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog'tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak
Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın ağustos ayının 2. haftasında göreve başlayacak olmasının sevincini yaşıyor. Geçen haftalarda Abdülhamid Han'a oldukça ilgi gösteren Yunanistan'da, Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Stathakopoulos, Türkiye'nin er ya da geç gaz çıkaracağını ve bu durumun yeni bir gerilime yol açabileceğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 17.07.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 17:20
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