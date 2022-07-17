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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog'tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın ağustos ayının 2. haftasında göreve başlayacak olmasının sevincini yaşıyor. Geçen haftalarda Abdülhamid Han'a oldukça ilgi gösteren Yunanistan'da, Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Stathakopoulos, Türkiye'nin er ya da geç gaz çıkaracağını ve bu durumun yeni bir gerilime yol açabileceğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 17:20
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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini 'Abdülhamid Han' olarak bildirdiği Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde faaliyetler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor.

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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

YUNAN'IN ETEKLERİ TUTUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han, Yunan basınını oldukça meşgul etmişti. Yerel gazetelerde yer alan haberlerde, Yunanistan'ın endişesi gözler önüne serilmişti.

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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

"SICAK BİR YAZ GÖRMEYECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos'tan ise dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT)'ye demeç veren Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.

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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengenin korunacağını umduğunu dile getiren Stathakopoulos, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'dan bahsetti.

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Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

"İKİ ÜLKE ARASINDA İPLERİN GERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.