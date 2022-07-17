Abdülhamid Han rüyalarını kabusa çevirdi! Yunan Türkolog’tan bomba açıklama: Er ya da geç olacak

"İKİ ÜLKE ARASINDA İPLERİN GERİLMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir.