Son dakika: Başsavcılık harekete geçti! TSK’yı hedef alan Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlatıldı

Terör örgüt PKK'nın Duhok'ta düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra Türkiye'ye yönelik suçlamalar yapıldı. İçeride ise Diyarbakır Barosu, sivilleri katleden PKK'yı kınamak yerine Türkiye'yi suçladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı TSK'yı hedef alan baro hakkında inceleme başlattı.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN PROVOKASYON

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.Öte yandan Basra'dan Bağdat'a kadar Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapıldı ve sivil hassasiyeti en yüksek olan TSK'yı suçlamaya kalktılar. Türkiye bu suçlamaları kesin bir dille reddetti ve sivilleri PKK'nın hedef aldığını altını çizdi.

Dışarıda uluslararası haber ajansları Türkiye aleyhine yönelik haberler yaparken içeride Diyarbakır Barosu, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz." açıklaması yaptı.