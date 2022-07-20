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Son dakika: Abdülhamid Han gemisinin sondaj çalışmaları için geri sayım! Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Abdülhamid Han gemisinin sondaj çalışmaları için geri sayım! Fuat Oktay’dan Doğu Akdeniz mesajı

Son dakika haberleri... Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz mesajı verdi. Oktay, Abdülhamid Han gemisinin sondaj faaliyetleri için önümüzdeki ay bölgeye gitmesinin planlandığını ifade etti.

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