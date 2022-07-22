Son dakika: İsrail vatandaşlarına suikast girişimi olayında flaş gelişme! 7 kişi hakkında karar verildi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.