Son dakika: İsrail vatandaşlarına suikast girişimi olayında flaş gelişme! 7 kişi hakkında karar verildi
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Detaylar gelecek...
8 KİŞİ YAKALANMIŞTI
İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.
Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.
İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...
- Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...