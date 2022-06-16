’Abdülhamid Han’ gemisi ve Süper Ay’ bir arada! Mersin’de muhteşem görüntüler!

Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada, "Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" tüm Dünya da fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülendi. Silifke'de bu görüntülerden mahrum kalmasın istedim. Türkiye'mizin 4. Sondaj gemisi bana güzel modellik yaptı. Arada bulut olduğu için tam istediğim çekim olmadı ama yine de güzel kareler ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.