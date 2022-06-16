'Abdülhamid Han' gemisi ve Süper Ay’ bir arada! Mersin’de muhteşem görüntüler!
Mersin dün gece muazzam bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük görüldüğü “Süper Ay” tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisinin “Süper Ay”la görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.
Mersin Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenirken, geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak.
Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada, "Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" tüm Dünya da fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülendi. Silifke'de bu görüntülerden mahrum kalmasın istedim. Türkiye'mizin 4. Sondaj gemisi bana güzel modellik yaptı. Arada bulut olduğu için tam istediğim çekim olmadı ama yine de güzel kareler ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
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