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Dünya Bankası'ndan Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Dünya Bankası’ndan Emine Erdoğan’a ’İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası’nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' verildi.

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