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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması! Ölümü göze alan milletimiz varolsun

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Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 15 Temmuz açıklaması! Ölümü göze alan milletimiz varolsun

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cülerin kalkıştığı hain darbe girişimi, Başkan Erdoğan önderliği ve Türk milletinin tankların önünde durmasıyla bertaraf edilmiiş. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 Tammuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında yaptığı açıklamada, "O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz varolsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde, Türkiye düşmanı projelerin aracı Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bir kez daha lanetlediklerini belirtti.

Çilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un, milletin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasbetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümü olduğunu aktardı.

Milletin, terörist işgal teşebbüsüne direnip hain girişimini bertaraf ettiğini hatırlatan Çelik, darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş milletin, tarihin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durduğunun altını çizdi.

Sözcü Çelik FETÖ'cü hainlerin 2016'daki darbe girişimi hakkında yaptığı açıklamalarda, "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gaspetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir!" ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirten Çelik, "Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır." paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi hakkında paylaşımlar yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır.

15 Temmuz direnişimizin yıldönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece milli iradeye sahip çıkmak için ölümü göze alan milletimiz varolsun. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın.

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