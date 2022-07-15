AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten 15 Temmuz açıklaması! Ölümü göze alan milletimiz varolsun

Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını belirten Çelik, "Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durmuştur. Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır." paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi hakkında paylaşımlar yapan AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir. Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır.