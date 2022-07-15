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Haberler Galeri 15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

15 Temmuz mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan hain darbe girişiminin kahraman milletimizce bertaraf edilişinin altıncı yıldönümü kutlanıyor. 15 Temmuz şehitlerini anmak ve bu güne özel mesaj paylaşmak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022 duygusal, anlamlı ve resimli en güzel 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:31
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15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

15 Temmuz mesajları burada! Türk Milleti, binlerce yıllık tarihinde ve yaklaşık on asırdır Anadolu topraklarında tarihi dönüm noktalarından her zaman muvaffakiyetle ve alnının yüz akıyla çıkmış büyük bir millettir. 15 Temmuz hain darbe girişimi, eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıyla engellenmiştir. Bu kahramanlık gününde paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022 duygusal, anlamlı ve resimli en güzel 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

* Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

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15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

* Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

* Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

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15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz.

* 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

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15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!

* 15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."