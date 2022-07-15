15 Temmuz 2022, Cuma
15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!
15 Temmuz mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan hain darbe girişiminin kahraman milletimizce bertaraf edilişinin altıncı yıldönümü kutlanıyor. 15 Temmuz şehitlerini anmak ve bu güne özel mesaj paylaşmak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022 duygusal, anlamlı ve resimli en güzel 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 15.07.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 09:31
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