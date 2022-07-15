FETÖ’cülerin güvenli limanı Yunanistan! Atina’nın siyasi piyonları

Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN 8 DARBECİ ASKERİN İADESİNE İLİŞKİN TALEBİNİ DE REDDETTİ

FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye'ye ait askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.