FETÖ'cülerin güvenli limanı Yunanistan! Atina'nın siyasi piyonları
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ'cülerin güvenli limanlarından biri de Yunanistan. Eli kanlı teröristleri Türkiye karşıtı siyasi oyunlarına piyon eden Atina yönetimi, onlarca FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın neredeyse tamamına yayılan firari FETÖ'cüler ise Yunanistan'ı adeta fırlatma rampası olarak kullanıyor.
Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.
YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN 8 DARBECİ ASKERİN İADESİNE İLİŞKİN TALEBİNİ DE REDDETTİ
FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye'ye ait askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.
FETÖ üyesi askerler, Yunanistan'daki savunmalarında darbe hazırlığından habersiz olduklarını iddia ederken, Türkiye'nin ısrarlı iade talebine Yunanistan'dan olumlu yanıt gelmedi.
Yunan temyiz mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini "Türkiye'de adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabilecekleri" iddiasıyla reddetti.
YUNANİSTAN DIŞINA ÇIKTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Yunan basınında nisan ayında yer alan haberlerde, FETÖ üyesi 8 askerin, "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.
Ülkeden "belirsiz bir zamanda ve sessiz sedasız" çıkarıldıkları belirtilen FETÖ üyesi 8 askerin Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından bu ülkelere geçiş yaptığı ileri sürüldü.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DEN YUNANİSTAN'A DOSTLUK MESAJI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın Mart 2021'deki çevrim içi tanıtım etkinliğine bir video mesaj ile katılmıştı.
FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, mesajında "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak." ifadelerine yer vermişti.
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