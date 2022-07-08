Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın Trabzon’daki 15 Temmuz panelinde A Haber’e konuştu

Avukat Hüseyin Aydın, bazı muhalefet partilerinin iktidar olmaları halinde KHK ile ihraç edilenleri göreve geri getirecekleri yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

"EĞER BİR DEVLET BİR YAPIYI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYORSA..."

Ayrdın, "Şunu farkına varmak lazım; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu devletin bütün kurumları yargı teşkilatı başta olmak üzere bu örgütü silahlı terör örgütü olarak kabul etti. Örgüt mensuplarını silahlı terör örgütü üyesi olarak yargıladı cezalandırdı. Buna bağlı olarak yine bir devlet kararı çerçevesinde bu örgüte mensup ve bağlı olan insanlar kamu kurumlarından ihraç edildi. Eğer bir devlet bir yapıyı terör örgütü olarak görüyorsa onun mensuplarını devlet aygıtı içinde barındırması söz konusu bile olamaz." dedi.

Öte yandan Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde 15 Temmuz'un önemi ve o gün yaşananlar anlatıldı, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.