İşgalden direnişe İstanbul! Darbenin kilit noktası | 15 Temmuz gecesi İstanbul’da neler yaşandı?

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin başlangıç noktası hiç şüphesiz ki İstanbul'du. Köprüyü kapatan darbeciler, birçok noktayı işgal etmeye çalıştı. Ancak beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Fatih'in emanetine sahip çıkan İstanbullular, asker kıyafeti giyen FETÖ üyelerine geçit vermedi. İşte 15 Temmuz günü İstanbul'da yaşananlar...

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