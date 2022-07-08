Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması
Uşak ve Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için Uşak ve Van'da hazırlıklar tamamlandı. Uşak ve Van halkı bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetine başlayacaklar. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile Uşak ve Van bayram namazı saati belli oldu. Peki, Uşak ve Van'da 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Uşak ve Van bayram namazı saati...
Uşak ve Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için Uşak ve Van'da hazırlıklar tamamlandı. Uşak ve Van halkı bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetine başlayacaklar. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile Uşak ve Van bayram namazı saati belli oldu. Peki, Uşak ve Van'da 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Uşak ve Van bayram namazı saati...
UŞAK VE VAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Uşak Kurban Bayramı namazı saati: 06.19
9 Temmuz Van Kurban Bayramı namazı saati: 05.24
BAYRAM NAMAZI NEDİR?
Bayram namazları, müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır.
Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.
Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Ramazan bayramında namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.
Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: "Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım." (Müslim)
Kurban bayramında namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.
Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.
Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Birinci Rek'at
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci Rek'at
6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.
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