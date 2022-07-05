Erol Evcil'in ifadesi ortaya çıktı! 'Demir Yumruk' operasyonunda yakalanarak tutuklanmıştı
Kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan ve 'Demir yumruk' operasyonuyla yakalanarak tutuklanan suç örgütünün lideri Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) ifadesi ortaya çıktı. Özel jetine ve diğer mal varlıklarına el konulan Evcil ifadesinde, "3.9 milyar civarında vergi borcum var. Bu borç nedeniyle hapis yattım. Devleti dolandırmak gibi bir niyetim yok, sadece borcum var" dedi.
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.
Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Örgütün işleyişi de çözüldü.
İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalandı. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltıldı. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü artırıldı. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildi. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oldu.
Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi. Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.
EROL EVCİL TUTUKLANDI
Düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 225 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulunurken, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 210 şüpheliden bir kısmına 2 bazılarına ise 4 gün ek gözaltı süresi verildi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında Erol Evcil'in de olduğu 15 şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, Sadun Budinli ise 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'Suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Alpaslan Gazi A., konutu terk etmeme', Özdemir Ö., Sadık Fırat E., Berat Nuri Ş., Gülderen Evcil A., Mirza Ardahan A., Mithat K, Öznur Çıtlak A., Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'DOLANDIRMADIM BORCUM VAR'
SABAH suç örgütü lideri olan Erol Evcil'in ifadesine ulaştı. Evcil, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde 4 tane demir çelik fabrikası olduğunu, bunların yaklaşık 3.9 milyar vergi borcunun olduğunu söyledi. Evcil, "4 demir çelik fabrikamın vergi borcu 3.9 milyar civarında. 2006 yılında ve 2015 yıllarında bu borç oluştu. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önceden çete kurmak ve dolandırıcılıktan yargılandım, beraat ettim. Ben dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket var. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir var. Benim ne örgüt kurma, ne vergi kaçakçılığı, ne de devleti dolandırma gibi bir niyetim yok. Benim sadece vergi borcum var. Örgüt kurmadım. Devleti hiçbir şekilde dolandırmadım, suçsuzum serbest kalmak istiyorum" dedi.
Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
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