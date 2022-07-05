Erol Evcil’in ifadesi ortaya çıktı! ’Demir Yumruk’ operasyonunda yakalanarak tutuklanmıştı

'DOLANDIRMADIM BORCUM VAR'

SABAH suç örgütü lideri olan Erol Evcil'in ifadesine ulaştı. Evcil, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde 4 tane demir çelik fabrikası olduğunu, bunların yaklaşık 3.9 milyar vergi borcunun olduğunu söyledi. Evcil, "4 demir çelik fabrikamın vergi borcu 3.9 milyar civarında. 2006 yılında ve 2015 yıllarında bu borç oluştu. Bu borç oluştuğunda 10 yıl tutuklu kalmıştım. Daha önceden çete kurmak ve dolandırıcılıktan yargılandım, beraat ettim. Ben dolandırıcılık amacıyla hiçbir şey yapmadım. Vergi borçlarımın olduğu 2 şirket var. Sivas'taki demir çelik fabrikasında beraat ettiğim dosya kesinleşmediği için üzerinde tedbir var. Benim ne örgüt kurma, ne vergi kaçakçılığı, ne de devleti dolandırma gibi bir niyetim yok. Benim sadece vergi borcum var. Örgüt kurmadım. Devleti hiçbir şekilde dolandırmadım, suçsuzum serbest kalmak istiyorum" dedi.