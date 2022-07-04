04 Temmuz 2022, Pazartesi
Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı
Son dakika haberine göre Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve üzerine kayıtlı şirketin 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı saptanan İbrahim D. akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı. İbrahim D.'nin cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 09:26
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28