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Haberler Galeri Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve üzerine kayıtlı şirketin 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı saptanan İbrahim D. akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı. İbrahim D.'nin cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 09:26
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Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

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Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında İbrahim D.'nin de bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

4 AYDA 210 MİLYON TL İŞLEM YAPILDI

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözatına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi.

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Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

Şirketin, İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi. Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.

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Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

"YILAN VAR, ONU ARIYORUM"

İbrahim D., nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıradışı hareketlerde bulundu. İbrahim D., kendisine yöneltilen 'ne yapıyorsun' sorusuna ise 'Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim' diyerek tuhaf cevaplar verdiği görüldü.

İbrahim D., emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.