Demir Yumruk operasyonunda yeni detay! Üzerine kurulan şirket 210 milyon liralık işlem yapmıştı! Eve dönmeye otobüs parası bile çıkmadı

4 AYDA 210 MİLYON TL İŞLEM YAPILDI

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında Adana'da gözatına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı. Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yaptığı belirlendi.