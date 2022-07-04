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Son dakika: Demir Yumruk Operasyonu'nda flaş gelişme! Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütünden...

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika: Demir Yumruk Operasyonu’nda flaş gelişme! Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden...

Son dakika... Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan arasında Erol Evcil'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Demir çelik sektöründe sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonunda Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 225 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk oldu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerden 210'u için ek gözaltı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 210 zanlıdan bir kısmı için 2, bazıları için ise 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

Erol Evcil'in de arasında olduğu 15 şüpheli ise cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Erol Evcil (Eşrefoğlu), Tolga Demirel, Hasan Kabuklu ve Fırat Ardıç "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Alpaslan Gazi A, "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler Özdemir Ö, Sadık Fırat E, Berat Nuri Ş, Gülderen Evcil A, Mirza Ardahan A, Mithat K, Öznur Çıtlak A, Remziye Evcil Ş. ve Serdar Ç. ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ'NDEN "DEMİR YUMRUK" AÇIKLAMASI

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında ülkede son bir ayda yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili Çataklı, yaptığı açıklamada "Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

'Demir Yumruk' operasyonunda 307 şahsın yakalandığını aktaran Çataklı, "Bir diğer önemli operasyonumuz ve adı gibi bir etkiyi de ortaya çıkaran "Demir Yumruk" operasyonu olmuştur. Vergi Denetim Kurumu müfettişleri, MASAK ve KOM Daire Başkanlığımızla müşterek gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu, 28 Haziran tarihinde 3 farklı suç örgütüne yönelik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Ankara merkezli 29 ilde, yapılan bu operasyonda, 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

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