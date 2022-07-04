Son dakika: Demir Yumruk Operasyonu’nda flaş gelişme! Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünden...

'Demir Yumruk' operasyonunda 307 şahsın yakalandığını aktaran Çataklı, "Bir diğer önemli operasyonumuz ve adı gibi bir etkiyi de ortaya çıkaran "Demir Yumruk" operasyonu olmuştur. Vergi Denetim Kurumu müfettişleri, MASAK ve KOM Daire Başkanlığımızla müşterek gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu, 28 Haziran tarihinde 3 farklı suç örgütüne yönelik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Ankara merkezli 29 ilde, yapılan bu operasyonda, 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

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