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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Demir Yumruk' operasyonunda şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için giden polisler şoka uğradı.
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:16