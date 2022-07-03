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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Demir Yumruk' operasyonunda şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için giden polisler şoka uğradı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:16
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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

Demir-Çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile devleti 25 milyar lira zarara uğratan 3 farklı suç grubuna yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde onlarca içi boşaltılmış, batık duruma getirilmiş şirket bulundu.

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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

SOKAKTA YAŞIYOR

Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kâğıt üzerinde milyon dolarlık şirket sahibi İbrahim D.'yi yakalamak için gittikleri Adana'da şoka uğradı.

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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

Yırtık elbiseler, kir pas içinde, dişleri dökülmüş ve sokakta yaşayan İbrahim D.'nin "milyon dolarlık" şirket sahibi olabileceğine ekipler önce inanamadı.

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Demir Yumruk operasyonunda şoke eden detay! Evsiz milyoner polisleri bile şaşırttı

Ancak hakkında gözaltı kararı vardı ve İbrahim D. yakalanarak emniyete getirildi. Hücreye konulan 'evsiz' İbrahim D. ile ilgili gerçek de burada ortaya çıktı.