Demir Yumruk operasyonunda flaş gerçek ortaya çıktı! O tanık nasıl ne vaatler verdiklerini anlattı

Mustafa G. sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim."