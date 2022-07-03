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Demir Yumruk operasyonunda flaş gerçek ortaya çıktı! O tanık nasıl ne vaatler verdiklerini anlattı

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Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Demir Yumruk operasyonunda flaş gerçek ortaya çıktı! O tanık nasıl ne vaatler verdiklerini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu yapıldı. 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratıldığı anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli "Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

"MAĞDUR OLDUM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa G., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mustafa G., tanımadığı kişilerle para karşılığı kimlik bilgilerini paylaştığını belirterek, "İzmir'de fuarda gezerken yanıma tanımadığım arkadaşlar geldi. Benim üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler." dedi.

Mustafa G. sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Ama ben 2 ay sonra bunlara ulaşamadım. Mağdur oldum. Ankara'da üzerime şirket açılmış. Ben 2 ay sonra vergi dairesine gittim, vergi dairesinde şirket açıldığını öğrendim."

"Vergi şifremi değiştirdim. 2 sene sonra şüpheli olarak gözaltına alındım, mağdurum. İfademi verdim, geri gidiyordum. Şirketi kapattırmak için Ankara'ya geldim. Şirketi kapatamadım"

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