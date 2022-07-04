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Pençe-Kilit şehidinden duygulandıran vasiyet: Adımı versinler

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Pençe-Kilit şehidinden duygulandıran vasiyet: Adımı versinler

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, operasyona gitmeden önce yakın çevresine bir vasiyet gönderdiği ortaya çıktı. Yetiştirme yurdundan öğretmenine mesaj atan Özgül'ün, "Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün" yazdığı öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı.

YETİŞTİRME YURDUNDAN ŞEHADETE

Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

"EĞER ŞEHİT OLURSAM..."

Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, "Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin." yazdığı öğrenildi.

Şehit sözlerinin devamında ise şunları söylemiş:

"Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun"

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