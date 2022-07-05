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Pençe-Kilit şehidinden duygulandıran vasiyet: Adımı versinler

A Haber
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Giriş: 05.07.2022 08:52
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, operasyona gitmeden önce yakın çevresine bir vasiyet gönderdiği ortaya çıktı. Yetiştirme yurdundan öğretmenine mesaj atan Özgül'ün, "Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün" yazdığı öğrenildi.
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