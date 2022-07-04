04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Uzm.Çvş. Serhat Bal şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonundan acı haber! P.Uzm.Çvş. Serhat Bal şehit oldu

Son dakika haberi...MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat BAL şehit olmuştur.

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