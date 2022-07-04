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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe-Kilit operasyonları bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu bir askerimiz şehit olduğu açıklandı. Şehit olan askerimizin adının P.Uzm.Çvş. Enes ÖZGÜL olduğu belirtildi.

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