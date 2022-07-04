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AK Parti Eski Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti! Niyazi Özcan kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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AK Parti Eski Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti! Niyazi Özcan kimdir?

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan 73 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan'ın cenazesi yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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