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Hakkari'den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Hakkari’den acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Derecik bölgesinde, kaçakçılara müdahale sırasında, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan Piyade Teğmen Halis Keskin'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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