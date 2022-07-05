SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı | 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 vaka ve vefat tablosu

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMA VERİLERİ

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

27 HAZİRAN-3 TEMMUZ'UN TABLOSU