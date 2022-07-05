SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı | 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 vaka ve vefat tablosu
Son dakika... Sağlık Bakanlığı Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre; 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu.
GEÇEN HAFTAKİ TABLO
Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti.
AŞILAMA VERİLERİ
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.
27 HAZİRAN-3 TEMMUZ'UN TABLOSU
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
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