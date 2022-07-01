01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kızı 5 metre savurdu

İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kızı 5 metre savurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kızı 5 metre savurdu

İstanbul'da İETT otobüsleri dehşet saçmaya devam ediyor. Ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı.

Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



ESNAFLAR KÜÇÜK KIZI KUCAKLAYARAK HASTANEYE KOŞTU
Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.



"OTOBÜS TERS YÖNDEN GELİYORDU"
Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, "Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı." dedi.


Kaza sonrası yaşananlarla ilgili konuşan Kement, "Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli." ifadelerini kullandı.

Meyve yüklü kamyon İETT otobüsüne çarptı MEYVE YÜKLÜ KAMYON İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI
Yolcu dolu İETT felaketi es geçti! YOLCU DOLU İETT FELAKETİ ES GEÇTİ!
İstanbul’da İETT rezaleti! İSTANBUL'DA İETT REZALETİ!
3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı 3 İETT OTOBÜSÜ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA