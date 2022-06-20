İstanbul'da İETT rezaleti! Arızalanan metrobüse yardıma giden İETT aracı başka bir metrobüse çarptı
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaş adeta ölüm kalım mücadelesi veriyor. Arızalanan bir metrobüsü tamir etmek için gönderilen İETT yol yardım aracı, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Vatandaşlar bitmek bilmeyen İETT kazalarına tepki gösterdi.
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. İETT araçlarının karıştığı kazaların ardı arkası kesilmiyor.
ARIZALANAN METROBÜSE GİDEN İETT ARACI BAŞKA METROBÜSE ÇARPTI
İstanbul'da bir metrobüs arızalandı. Metrobüsü tamir etmek için giden İETT yol yardım aracı, Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağında bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Korku dolu anlar yaşanırken otobüsten inen yolcular yol yardım aracının şoförüne tepki gösterdi.
O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME İETT KAZASI
Öte yandan sabah saatlerinde Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.
Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.
Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
177 İETT ARACI HURDAYA ÇIKTI
177 İETT aracının da hurdaya ayrıldığı öğrenildi. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği tespit edilmişti. İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.
İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir" dedi.
Muhammed Kaynar, şunları söyledi:
"Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."
"İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ"
Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.
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