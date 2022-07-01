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24 ilde Tümör Operasyonu! 284 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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24 ilde Tümör Operasyonu! 284 gözaltı kararı

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik “Tümör” operasyonu başlatıldı.

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