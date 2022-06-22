Yokuş aşağı kayan yolcu dolu İETT felaketi es geçti! Camdan içeriye dal parçaları girdi: 1 yaralı

Kayan İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve demir dubalara çarptı. Otobüsün içerisine metrelerce uzunlukta bir dal saplandı. Otobüste bulunan bir yolcu aracın camından içeri giren dal nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, otobüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.