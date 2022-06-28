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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Belçika ve Zimbabve büyükelçiliklerine yeni atamalar yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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