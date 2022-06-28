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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 48 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 42 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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