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Son dakika: HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında! Kırmızı bültenle aranan teröristle fotoğrafı çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Son dakika: HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında! Kırmızı bültenle aranan teröristle fotoğrafı çıktı

Son dakika haberi: HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin kırmızı bültenle aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Hüda Kaya’nın soyadını değiştiren oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale TEM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu ise, mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmış CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-posta da "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

İhbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre " olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

TERÖRİSTLERLE KOL KOLA

Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.

ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTA

Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Muhammed Cihad Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı.

(Fotoğraftaki oğlu: Muhammet Mücahit Saatçioğlu)

DİĞER OĞLU UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI! İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

Öte yandan Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

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