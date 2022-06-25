25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

Son dakika: Suriye'de bomba yüklü kamyon imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Suriye’de bomba yüklü kamyon imha edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un El Humran köyü yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın imha edildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA