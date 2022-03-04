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HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! Flaş İBB detayı...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! Flaş İBB detayı...

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İfadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalıştığını beyan etti.

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.

ESRAR İLE YAKALANDI

24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'na gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.

İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİ

Bu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

HDP'Lİ KAYA'NIN OĞLUNUN İBB'DE İŞE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez önce işçi kıyımı yaparak eski kadroları boşaltıp daha sonra gizli ortağı HDP'li isimleri belediyelerin kadrosuna yerleştirmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit'i, Kültür AŞ çalışanı olarak işe aldığı da öğrenilmişti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİ KİŞİYE DİKKAT

Olayın patlak vermesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflarda İmamoğlu'nun birlikte fotoğraf çektirdiği ve Hüda Kaya'nın büyük oğlu olduğu belirtilen Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı olduğu fotoğraflara yer verildi.

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