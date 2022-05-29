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Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı: HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu yalnız bırakmadı

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan İBB organizasyonunda sahne aldı: HDP’li Hüda Kaya ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu yalnız bırakmadı

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne aldı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katıldı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği konserde sahne aldı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER YALNIZ BIRAKMADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da Doğan'ı yalnız bırakmadı.

İBB TEPKİLERE RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Aynur Doğan konserinin yapılacağı bilgisi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Buna rağmen İBB yönetimi herhangi bir geri adım atmayarak konserin belirtilen tarihte gerçekleştirilmesini sağladı.

Öte yandan ise, Aynur Doğan'ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli Derince ilçesinde gerçekleştireceği konser, belediye tarafından iptal edilmişti.


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