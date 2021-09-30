Ekrem İmamoğlu HDP'li vekil Hüda Kaya'nın PKK'lı oğlu Muhammed Cihad'ı işe aldı
Göreve geldiği günden beri "kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" deyip İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski kadrolarında büyük kıyım yapan Ekrem İmamoğlu, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad'ı KÜLTÜR A.Ş çalışanı olarak işe aldı. Muhammed Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun beraber fotoğraf çekildiği Hüda Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Cihat'ın PKK ile bağlantılı fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Hüda Kaya'nın oğlunu İBB Kültür A.Ş.'de işe aldı.
CHP-HDP ittifakının belgesi niteliğinde olan bu olayın ardından Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı.
KANDİL FOTOĞRAFI HER ŞEYİ ELE VERDİ
Kaya'nın Kandil ziyaretine oğlu Muhammed Cihad'ı da yanında götürdüğü ve teröristlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıkmıştı. Kaya'yı ağırlayan Elif Yıldırım ve Mehmet Tören'in, 2016'daki Ankara Güvenpark saldırısı ve aynı yıl 2016'da İstanbul'da Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait midibüse yapılan saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu belirlenmişti.
Fotoğrafta soldan ikinci terörist Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad.
Muhammed Cihad terör örgütü PKK içinde aktif rol oynuyor.
HÜDA KAYA'NIN EVİNE TAZİYEYE GİTMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 9 ay önce annesi Münevver Gezer'i kaybeden HDP Milletvekili Hüda Kaya'yı evinde ziyaret etmişti. Ziyarette CHP'li Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel'de bulunmuştu.
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