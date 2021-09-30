Ekrem İmamoğlu HDP’li vekil Hüda Kaya’nın PKK’lı oğlu Muhammed Cihad’ı işe aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Hüda Kaya'nın oğlunu İBB Kültür A.Ş.'de işe aldı.

CHP-HDP ittifakının belgesi niteliğinde olan bu olayın ardından Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı.