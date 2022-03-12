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Başkan Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya pişkinlikte sınır tanımadı: İstediğimi söylerim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Başkan Erdoğan’a beddua eden HDP’li Hüda Kaya pişkinlikte sınır tanımadı: İstediğimi söylerim

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'la ilgili sosyal medya hesabından, ''Dilerim geçmiş olmasın'' ifadelerini kullanan HDP'li Hüda Kaya imza attığı skandalı savundu. Paylaşımını parti yöneticilerinin ricası üzerine kaldırdığını ifade eden Kaya, "Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..." dedi.

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