22 Haziran 2022, Çarşamba
Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi | A Haber bölgede
Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 08:34
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