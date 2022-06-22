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Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi | A Haber bölgede

Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 08:34
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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi

Muğla'nın Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına havanın kararması nedeniyle karadan çok sayıda arazöz, personel ve iş makineleriyle müdahale sürüyor. İşte Muğla'daki yangına ilişkin dakika dakika gelişmeler..

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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi

05.30 20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK YANGINA MÜDAHALEYE BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi

04.17 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN "DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini, gün aydınlandığında ise 20 helikopter ve 14 uçağın da söndürme çalışmalarına katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

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Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi

DEZENFORMATİF İÇERİKLERE DİKKAT

Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.