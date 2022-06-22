Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliklerine orman yangını uyarısı: Tedbirler tek tek sıralandı

'İSTİHBARİ FAALİYETLERE AĞIRLIK VERİLMELİ'

* Terör örgütü ve iş birlikçileri tarafından ormanların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilerek elde edilen bilgiler zamanında ve doğru bir şekilde ilgili ve görevli birimlerle paylaşılmalı.

'KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANMALI'

* Özellikle sosyal medyada orman yangınlarını bahane ederek kişi/kurumları hedef gösteren, dezenformasyon ve yalan haberlerle orman yangınlarına karşı seferberlik anlayışı ile yürütülen mücadelede devletin sözde zafiyet gösterdiği algısını oluşturmaya çalışanlara karşı sayısal verilerin, görsellerin ve yangınların son durumlarına ilişkin paylaşımlar yapılarak kamuoyunun sık sık doğru bilgilendirilmesi sağlanmalı.