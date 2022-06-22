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Aydın'da orman yangınlarına karşı komandolar ve özel harekat polisleri devriyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Aydın’da orman yangınlarına karşı komandolar ve özel harekat polisleri devriyede

Aydın'da jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, kentin öne çıkan yeşil alanlarının ormanların yangından etkilenmemesi adına birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

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