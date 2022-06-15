Son dakika | PKK'nın siyasi hizmetkarı HDP! Bakan Soylu son gelişmeyi duyurdu: Murat Karayılan Pervin Buldan'a bir kaset gönderdi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP ve PKK arasındaki kirli bağlantıyı gözler önüne serdi. PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaset yaptıkları gün gibi ortada olan HDP'ye gelen kaset, örgütün siyaseti ne denli kontrol ettiğini ortaya koydu. Bakan Soylu terör örgütünün sözde lideri Murat Karayılan'ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a bir kaset gönderdiğini duyurdu. Dağdan gelen her emri adım adım yerine getiren HDP'li siyasetçilerin isteseler de PKK'nın elinden kurtulamayacağını söyleyen Soylu "Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalına gündeme ilişkin önemli açıklalamalarda bulundu. Bakan Soylu HDP ve PKK arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, örgütün HDP'ye kaset gönderip talimat verdiğini ifade etti.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Burası 112 acil çağrı merkezi. Türkiye'de 81 tane merkez var. Türkiye'deki çağrı merkezlerimize günde 300 bin çağrı geliyor. Sağlıktan afete, polisten jandarmaya, sahil güvenliğe kadar hepsi burada toplandı.
TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE ADIM ATTIRILMADI
Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız, terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı.
BUNLAR AHLAKSIZLAR
Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz. Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz! Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz.
KARAYILAN'IN BULDAN'A GÖNDERDİĞİ KASET
Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar.
24 SAAT BOYUNCA HİZMET
Bu proje yaklaşık 12-13 yıl önce başlamıştı. 15 Temmuz'dan sonra arkadaşlarımızla oturduk, Türkiye'nin böyle bir sistemi hak ettiğini konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik ve 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 81 ilde bu çağrı merkezlerinin tamamına geçtik. Bu çağrı merkezinde 1381 kişi çalışıyor. İstanbul'a 24 saat boyunca hizmet ediyorlar, vardiya usulü çalışıyorlar. Günde 45-50 bin çağrı sadece İstanbul'da alınıyor. Bütün burası, bu çağrıların tamamını alıp ilgili birimleri yönlendirme kabiliyetine sahip.
KORKUNÇ BİR RAKAM
Buranın en temel sıkıntılardan bir tanesi asılsız çağrı. Yurt genelinde her gün yüzde 65 asılsız çağrı alıyoruz. Bu korkunç bir rakam. Vatandaşlarımızdan bir ricam var. Burayı kendi işi dışında meşgul edilmemesi gerekiyor. Telefonu denemek için arayanlar var.
DÜNYADA BENZERİ YOK
Bu merkezin dünyada benzeri yok. Burada spor salonunda eğitim salonlarına kadar, basın merkezlerinden spor salonuna kadar her şey mevcuttur. Kendi ihtiyaçlarımıza göre planladık. Bizim istediğimiz bir şekilde, dünyaya da baktık ve ondan önce tecrübelerimizle yaptık. Bu çağrı merkezi dünyada en iyi yazılımı yapan çağrı merkezidir. Bizim mühendislerimizle gurur duymak lazım.
BİR TANE FAİLİ MEÇHULÜMÜZ VAR
2021'deki asayiş olaylarında sadece 1 tane faili meçhulümüz var. Hırsızlıktan tutun cinayete kadar bütün olayların aydınlatılmasını sağladık. Burasını şöyle ifade etmek gerekir; çok büyük bir bütünün bir parçası. Bunu bir ambulansın içindeki kardeşimizle eşleştirebilirsiniz. Eskiden jandarmayla polisin telsizleri birbirlerini görmezdi. Şimdi jandarmayla polisin telsizlerin birbirini görmesi sağladık. Buna Ağrı'da başladık, tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Diyelim telefon sisteminiz çöktü, iletişimi ne ile yapacaksınız? Bütün telsiz sistemlerini çalıştırabilecek yapıyı oluşturduk. AFAD'da Allah korusun deprem oldu, enkazın altında kaldınız, biz sizi nasıl bulacağız. AFAD mobil uygulaması yaptık, o sizin konumumuzu bulabiliyor. Sadece butona basmanız yeterli.
ÜÇÜNCÜ GÖZ OLARAK İZLİYORUZ
Hangi ülkeden, nereye geldiğini anında görüyoruz. Buna tedbir alıyoruz. 24 saat siber saldırılara karşı ciddi bir nöbet sistemi vardır. Emniyetimizin savunma birimi var, tüm belediyelerimizin savunma birimi var. Bu kurumlar kendilerini izliyorlar, üçüncü bir göz olarak da biz izliyoruz, BTK da bir merkez olarak izliyor. Anında harekete geçiyoruz, anında kurumlara haber veriyoruz. Siber saldırı geliyor ve arkadaşlar bunun nereden kaynaklandığını tespit ediyor. Karşı taraf da kendini geliştiriyor, biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
İNGİLTERE YENİ YASA ÇIKARIYOR
İngiltere'de şimdi yeni yasa çıkıyor. Bu yasa tanımlanmamış bir takım suçları tanımlayabilecek. Örneğin kendisini adliyenin önündeki korkuluklara kilitledi. Bu tanımlanmamış bir suç. İngiltere diyor ki, sen protesto adı altında kamu düzenini bozamazsın... Sen sosyal medya üzerinden insanları kamu düzeni bozuculuğuna çağıramazsın diyor. Sen ülken için yapılan bir alt yapı projesini protesto edemezsin diyor. Sen buna itiraz edersen sana ceza veririm diyor. Bir yerde durup protesto eylemi gerçekleştiremezsin diyor. Bütün bunlarla ilgili polislerin yetkilerini artırıyorum diyor.
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