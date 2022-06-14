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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Afrin'de Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler ele geçiriliyor

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Afrin’de Amanoslar’a sızmak isteyen teröristler ele geçiriliyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslar'a sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçiriyor" dedi.

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