Afganistan deprem son dakika: 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu?
Son dakika... Afganistan depremi kaç kişi öldü? Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilen deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Peki, 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu? İşte haberin detayları...
Afganistan'da deprem... ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Afganistan'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu? İşte son gelişmeler...
AFGANİSTAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Afganistan'ın Paktika vilayetinde yerel saatle 01.24'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.
CİVAR ŞEHİRLERDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ
Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.
Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.
Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.
Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.
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