Afganistan deprem son dakika: 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu?

Afganistan'da deprem... ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Afganistan'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu? İşte son gelişmeler...

AFGANİSTAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afganistan'ın Paktika vilayetinde yerel saatle 01.24'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.