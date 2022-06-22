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Afganistan deprem son dakika: 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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Afganistan deprem son dakika: 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu?

Son dakika... Afganistan depremi kaç kişi öldü? Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilen deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Peki, 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu? İşte haberin detayları...

Afganistan'da deprem... ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Afganistan'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, 22 Haziran Afganistan depremi kaç kişi öldü? Deprem şiddeti kaç, nerede oldu? İşte son gelişmeler...

AFGANİSTAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afganistan'ın Paktika vilayetinde yerel saatle 01.24'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

AFGANİSTAN DEPREMİ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

HELİKOPTERLERLE DESTEK GÖNDERİLDİ

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.

CİVAR ŞEHİRLERDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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