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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polise saldıran vekili kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan polise saldıran vekili kınayamayan CHP’li Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun polise saldıran vekile tepki gösterememesine sert çıktı. Bakan Soylu, "HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise saldıran vekile karşı çıkamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor Allah ellerine fırsat vermesin." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

CHP POLİSE SALDIRIYI KINAYAMADI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da polise yumruk atan DBP'li milletvekili Saliha Aydeniz'i kınayamadı. Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili bir basın mensubunun sorduğu soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Doğru değil" demekle yetindi.

Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerine yumruk atmak, güvenlik güçlerine saldırmak doğru değildir. Bunu bir milletvekilinin yapması doğru değildir, kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK DA KINAMAMIŞTI

Öte yandan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün MYK Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Kadıköy'de yaşanan olaylara değindi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganları görmezden gelen Faik Öztrak, polis memuruna yumruk atan HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'i kınamak yerine "Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bir milletvekilinin polisimize yumruk attığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Polislerimizi kamu görevlisidir. Kendilerine verilen emre göre hareket ederler. Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez."

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