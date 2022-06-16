Son dakika: Türkiye’deki Suriyeli sayısı ne kadar? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı





335 BİN KAÇAK GÖÇMENİ KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERDİKLERİNİ

Bakan Soylu, dün bir televizyon programında yaptığı açıklamada son beş yılda 335 bin kaçak göçmeni kendi ülkelerine gönderdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"506 bin kişiyi gönüllü olarak geri gönderdik. Terke davet ettiğimiz 30 bin kişiyi de geri göndermiş olduk. Peki onlar kaç kişi üzerinden bu hesabı yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük operasyon yapıyor. Türkiye bu konuda da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Avrupa'ya rağmen, Amerika'ya rağmen, içerideki yalanlara ve dezenformasyonlara rağmen. Şu anda hala bu vakitte her mesele üzerinden, göç üzerinden, terör üzerinden bir sürü yalanlar Türkiye'ye yeniden doğruymuş gibi inandırılmaya çalışılıyor. Diyor ki mesela 'Kilis'te Suriye nüfusu Türk nüfusundan fazla.', 'Hatay'da her doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli diyor."