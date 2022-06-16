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Haberler Dünya Haberleri Bebek katili Öcalan'ın resmi ve PKK paçavrasını sembol binalara yansıttılar! İsveç'ten Türkiye'ye büyük provokasyon

Bebek katili Öcalan'ın resmi ve PKK paçavrasını sembol binalara yansıttılar! İsveç'ten Türkiye'ye büyük provokasyon

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Bebek katili Öcalan’ın resmi ve PKK paçavrasını sembol binalara yansıttılar! İsveç’ten Türkiye’ye büyük provokasyon

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı. İşte o kareler...

Açık bir şekilde terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'in başkenti Stockholm'de büyük bir skandala imza atıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

ÖRGÜT PAÇAVRASI VE BEBEK KATİLİ

Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

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