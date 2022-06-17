İsveç'ten PKK skandalı sonrası geri adım: PKK'yı şiddetle reddediyoruz
İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait görsellerin ülke genelinde binalara yansıtıldığına yönelik paylaşımlarla ilgili önlemlerin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor." denildi.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.
İSVEÇ'TEN SÖZDE SAVUNMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
PKK'YI REDDEDİYORUZ
Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."
GÖRÜNTÜLER DOĞRU
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.
Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesinde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre," astrolojiye inanma" durumuyla hangisi ifade edilir?
- YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
- Krungthepmahan neresidir?
- En az ilkokul mezunu olmak yeterli... İŞKUR üzerinden 127 bin personel alımı! Yaş ortalaması 18 ile 45 arası...
- Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran'da metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? YKS'ye girecek öğrenciler...
- 3 bin 546 personel alımı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımları ne zaman?
- %39.67 zam oranı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı...
- Asgari ücret zammı için kritik tarih... Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 2022 personel alımı olacak mı, başvurular başladı mı? 55 bin personel alımı şartları...
- CTE tayinler ne zaman açıklanacak 2022? CTE tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 17 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim....
- Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...