18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsveç'ten PKK skandalı sonrası geri adım: PKK'yı şiddetle reddediyoruz

İsveç'ten PKK skandalı sonrası geri adım: PKK'yı şiddetle reddediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
İsveç’ten PKK skandalı sonrası geri adım: PKK’yı şiddetle reddediyoruz

İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait görsellerin ülke genelinde binalara yansıtıldığına yönelik paylaşımlarla ilgili önlemlerin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor." denildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyurdu.

İSVEÇ'TEN SÖZDE SAVUNMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PKK'YI REDDEDİYORUZ

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

GÖRÜNTÜLER DOĞRU

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA