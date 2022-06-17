İsveç’ten PKK skandalı sonrası geri adım: PKK’yı şiddetle reddediyoruz

PKK'YI REDDEDİYORUZ

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."