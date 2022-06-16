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Terör örgütü PKK İsveç hükümetini çıkmaza soktu! PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh İsveç Meclisi'ni işlemez hale getirdi

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Terör örgütü PKK İsveç hükümetini çıkmaza soktu! PKK’lı vekil Amineh Kakabaveh İsveç Meclisi’ni işlemez hale getirdi

Türkiye'nin NATO üyeliğini kabul etmediği İsveç'te PKK'nın etkisi her geçen gün büyüyor. Terörist vekil Amineh Kakabaveh, İsveç hükümetini bir kez daha tehdit etti. Meclis'i işlemez hale getiren Kakabaveh, birkaç haftadır İsveç'e kan kusan ifadeler ve paylaşımlarda bulunuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'in Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt vermesi ülkedeki terör örgütü PKK yapılanmasını kızdırdı. Terör örgütü PKK üyesi ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabaveh birkaç haftadır İsveç'e kan kusan ifadeler ve paylaşımlarda bulunuyor.

İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Kakabaveh bu kez de, talepleri karşılanmadığı sürece hükûmetin ek bütçe görüşmelerine destek vermeyeceğini söyledi.

YENİ TEHDİTLER SAVURDU

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabaveh, hükûmetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu.

MECLİSİ İŞLEMEZ HALE GETİRDİ

Kakabaveh bugün de hükûmet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi. Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükûmetinin hazırlayacağı yeni tasarı için cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak.

Bütçenin onay alması için 175 oya ihtiyaç var. Hükûmet ve bütçeyi destekleyen partilerin toplam oyu 174'de kalıyor. Kakabaveh'in oyu bu noktada kritik önem kazanırken bağımsız milletvekili bu durumu hükûmete şantaj yapmak için kullanıyor.

JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU

İsveç meclisinde sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Johansson, 7 Haziran'da yapılan oturumda son dakika Kakabaveh'in oyuyla görevinde kalmayı başarabilmişti.

5 GÜNDE 3 KEZ FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Kakabaveh, oylamadan önce 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirmiş, en son hükûmete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti.

Johansson'un görevde kalmasının ardından Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söylemişti.

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