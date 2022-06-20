HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mesajı FETÖ telefonunda! ’El ele durmalıyız’

'FETÖ-PKK EL ELE'

Örgüt üyelerinin cep telefonlarının incelenmesi sonucu FETÖ ile PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.Örgüt üyelerinin kurdukları bir mesaj grubunda 'Mustafa' isimli örgüt üyesinin tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir mesajının paylaştı.