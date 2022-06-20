HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mesajı FETÖ telefonunda! 'El ele durmalıyız'
Son dakika haberine göre: Konya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik 15 kişinin tutuklandığı operasyonda, örgüt üyelerinin telefonları üzerinde yapılan incelemede FETÖ ile PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önceden haklarında işlem yapılmış ve meslekten ihraç edilmiş.
Aralarında emniyet, öğretmen ve sağlık personelinin bulunduğu örgüt üyelerinin 'gaybubet' evlerinde bir araya gelerek örgütü yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalar yaptığını tespit etti.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'FETÖ-PKK EL ELE'
Örgüt üyelerinin cep telefonlarının incelenmesi sonucu FETÖ ile PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.Örgüt üyelerinin kurdukları bir mesaj grubunda 'Mustafa' isimli örgüt üyesinin tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir mesajının paylaştı.
Mesajda Demirtaş'ın, 'Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın' sözleri yer alıyor.
15 Temmuz'dan sonra büyük bir darbe yiyen örgütün, yeniden yapılanma kapsamında Selahattin Demirtaş'ın sözlerinden bile medet umdukları, dağılan örgüt üyelerini bir araya getirebilmek için uğraştıkları görülüyor.
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