Son dakika: HSK’dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır.

Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 5075 Adli, 351 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" ifadelerine yer verdi.