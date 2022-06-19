Son dakika: HSK'dan yaz kararnamesi! 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son dakika haberleri... HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır.
Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 5075 Adli, 351 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" ifadelerine yer verdi.
İLK DEFA BAŞÖRTÜLÜ BİR İL BAŞSAVCISI ATANDI
Kararname kapsamında; 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. İlk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Ankara BİM ve Konya BİM Başkanları değişti. Ankara BİM Başkanı Bülent Küfüdür, Konya BİM Başkanı Deniz Köse oldu. Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep il başsavcıları da değişti.
Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi. Yeni atanan başsavcılar şu isimler oldu:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından; "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
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