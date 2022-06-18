Son dakika: "Elektriği ve suyu bedava yapalım" diyen CHP’li başkan Özlem Çerçioğlu halkı kandırdı: 16 bin vatandaşa haciz şoku
Son dakika haberi... Seçim öncesinde “Gelin elektriği ve suyu bedava yapalım” diyerek oy isteyen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkı kandırdı. Çerçioğlu, 16 bin vatandaş hakkında icra takibi başlattı.
Bedava elektrik, bedava su vaadiyle vatandaştan oy isteyen CHP'li belediyelerin icraatları, vaatlerinin tam tersine dönüştü. Yerel seçimler öncesinde Aydın'da "Bedava su kampanyası" başlatarak diğer belediyeleri de bu kampanyaya katılmaya çağıran CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su faturası borcunu ödemediği gerekçesiyle 16 bin abone hakkında icra takibi başlattı. 1000 TL, 1500 TL borcu olanların bile icraya verildiği kentte vatandaş, CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
AVUKATLIK ÜCRETİNİ DE İSTEDİ
Ceyhan Torlak'ın haberine göre CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Avukat Münire Simge Yaman'ın aracılığıyla Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki D.S. isimli kadına icra takibi başlattı.
23 Aralık 2019 ile 9 Haziran 2021 tarihleri arasındaki borç toplamının 1593 lira 93 kuruş olduğu belirtilirken, ASKİ borçlu vatandaştan 407 lira 30 kuruş da faiz istedi. Bununla da yetinmeyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan 1593 lira 93 kuruşluk borç ile birlikte avukatlık ücretini de istedi.
BİR DARBE DE ÇERÇİOĞLU'NDAN
Su faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşın sırtına faiz ile birlikte avukatlık ücretinin de yüklenmesi 'Bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.
Vatandaşa gönderilen icra takibinde, gecikme zammı tutarının hesaplandığı tarih baz alınarak çıkartıldığı, borcun ödeneceği gün yeniden hesaplanacağı belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde kentte yaşayan ve borcunu ödeyemeyen 16 bin aboneye icra takibi başlattığı ortaya çıktı.
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